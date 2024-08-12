柯政治獻金916萬元　李艷秋：錢去哪裡了

民眾黨主席柯文哲2024大選政治獻金風波，李艷秋提出三點質疑。（照片：李艷秋臉書） 中評社台北8月12日電／台灣民眾黨主席柯文哲近日陷入2024大選政治獻金風波，時樂與尼奧兩家公司未收到申報資料中逾新台幣916萬的3筆款項，民眾黨坦承，此為帳務處理瑕疵。媒體人李艷秋11日在臉書點出，民眾黨說是對帳瑕疵，問題是916元可能是瑕疵，916萬很難是瑕疵，廠商沒拿到錢，錢去哪裡了？發票是哪兒來的？



李艷秋表示，柯文哲出事了，跟“錢”有關，很麻煩。他查了兩天後，準備出面釋疑，希望他能說得清；李艷秋猜測，一排人鞠躬道歉，請大家原諒他們的疏失，這個戲碼應該是主旋律。



李艷秋說，不過有些角度，大家可以思考一下︰政治獻金中有3筆共916萬的支出，廠商說沒接業務、沒開發票、沒拿到錢；民眾黨稱是對帳瑕疵。問題是916元可能是瑕疵，916萬很難是瑕疵，廠商沒拿到錢，錢去哪裡了？發票是哪兒來的？



李艷秋表示，民眾黨說因為有18萬筆小額捐款，稽查繁瑣，委請會計師核對，耗費許多時間人力。問題是，民眾黨以公開透明清廉號召年輕人，本當聘用公正第三方甚至加聘第四方會計師，以取信捐款者，結果民眾黨用的會計師不但列名不分區，也是黨部的中央委員，用自己人申報獻金，當然瓜田李下。

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李艷秋指出，柯文哲的老婆陳佩琪為布局2028年柯P參選，借別人的名字開小草咖啡廳，她說有犯意、沒犯行，請從輕量刑。問題是這個“別人”是她的兒子，公司的地址就在民眾黨黨部，沒犯行是因為還來不及營業，就被踢爆了。但是既然都被揭發了，誠實以對是唯一的態度，還要說謊遮掩，扯陳明文300萬、超思進口蛋這些事，把“綠能我不能”拿來當盾牌，耍可憐，就顯得品格、智慧都有問題了。



李艷秋表示，其實這個環節裡大家都忽略了陳佩琪要做的事：開“小草”咖啡廳，募集2028參選資源。如果財務問題不說清楚，黨內近親繁殖，處處都是自家人的無影手，還繼續動腦筋消費小草，這個以代表純潔‘白’色出道的政黨，品格並沒有比較高尚。



李艷秋說，以前有個諷刺的寓言故事：一堆政客在開會，突然門口遞來紙條，上面衹有6個字：“東窗事發，速逃”，頓時奪門的、跳窗的，跑個精光。不知道這裡面，有沒有柯P。