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蔡論文該解密就解密 張延廷：讓彭文正回台
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2024-08-12 10:32:01
彭文正。（中評社 資料照）
中評社台北8月12日電／台灣大學新聞研究所前所長、《政經關不了》主持人彭文正多次質疑蔡英文的博士論文真實性，甚至因此流亡在海外被通緝。台前空軍副司令張延廷表示，讓彭文正回台，給他一個保障，讓他把相關的消息攤在陽光下。政府不要還在那邊遮遮掩掩，該解密的就要解密。
張延廷11日在中天《張雅婷辣晚報》節目中指出，蔡英文論文門的事情已經那麼久了，為什麼還要保密30年，她要出來說明。現在這麼多大學教授哪一個論文不是要被檢視，不要有保密的特權，大家都要公開在陽光下。
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