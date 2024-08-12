朱立倫發雞排慶拳擊金牌　民眾6點就來排隊

國民黨主席朱立倫發雞排。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月12日電（記者 張嘉文）台灣拳擊好手林郁婷11日在2024年巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽獲勝，為中華隊進帳第2金，也摘下中華隊史上首面拳擊奧運金牌。中國國民黨主席朱立倫今天早上10點在中央黨部發送300份雞排慶賀，引來大批民眾排隊，甚至有人早上6點就來等待，讓國民黨中央黨部前熱鬧非凡。



也由於民眾反應特別好，300份雞排的號碼牌一下就發完了，讓後續晚到的民眾撲了空，還有人不滿而大聲抗議，強調有人拿兩個號碼牌，以及亂插隊等等，要向朱立倫投訴。朱聽聞有人大聲抗議，也只能笑笑回應，最終在國民黨人員好聲相勸下才悻悻然離去，成為現場的一段小插曲。



朱立倫強調，這屆奧運，我們成績非凡，大家都非常開心，尤其奧運最重要就是團結國人，讓大家看到選手們奮戰的精神，不管有沒有得牌，我們都要做這些選手們最強後盾，不管得到的將牌是什麼樣顏色，都是台灣大家共同的驕傲。



朱立倫說，政府對體育的支持，不可以只在奧運的期間，不管是對選手們終身的保障或職業上的扶助或支持都很重要，同時他也對體育部，或者是稱運動產業發展部的成立有高度期許，既然朝野有這樣的共識，就用最快速度，希望在下個立法院會期就可以通過相關法案，或是儘快在明年就成立體育部。