鍾小平北檢提告　嗆柯或第一個坐牢台北市長

台北市藍議員鍾小平12日赴台北地檢署控告柯文哲等5人涉及洗錢防制法等4宗罪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月12日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲深陷政治獻金帳務風暴，重創清廉形象。中國國民黨籍台北市議員鍾小平12日赴台北地檢署控告柯文哲等5人涉及洗錢防制法等4項罪刑，並自陳是接受到被假報帳的受害公司負責人、民眾黨籍“立委”黃珊珊的閨蜜好友戴小姐陳情，拜託檢察官立即查洗錢金流。



鍾小平更說，柯文哲可能是全台北市有史以來第一個可能要坐牢的台北市長，這樣的人做8年的台北市長，做為台北市民、議員很羞恥。



柯文哲遭競選“總統”時的合作公司發聲明踢爆申報競選經費有造假。該公司負責人戴利玲竟然還是民眾黨“立委”黃珊珊的好閨密。戴利玲曾幫黃珊珊製作競選影片，當黃珊珊身陷好心肝特權疫苗風暴時都是逆風相挺，也曾協助柯文哲圓夢舉辦演唱會。如今發聲明指控民眾黨申報錯誤，直接打臉柯文哲。



柯文哲競選2024大選，向“監察院”申報的政治獻金中，尼奧創意與時樂公司負責人戴利玲發現自己遭民眾黨不實申報3筆政治獻金、合計新台幣916萬4311元。民眾黨、黃珊珊等人為此承認是嚴重錯誤而致歉，今日下午將開記者會說明。但柯文哲清廉形象已遭受重創。



鍾小平今日上午接在台灣基進黨之後，來台北地檢署提告。他說自己10日接受到黃珊珊的好友戴小姐本人的陳情，要控告柯文哲、柯妻陳佩琪、柯高中同學李文宗及其妹李文娟、民眾黨會計端木正等5人，涉嫌違反背信罪、政治獻金法、洗錢防制法、使公務人員登載不實等4罪。



鍾小平表示，戴小姐住內湖，需要向一位台北市議員陳情，輾轉找上他。她10日跟他電話陳情了1個小時，認為916萬元怎樣都兜不攏，完全沒做這生意，怎會被報到“監察院”？戴要找黃珊珊，豈料黃沒接電話、Line也已讀不回，就算後來回訊了，也沒解決、沒積極處理。

