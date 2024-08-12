柯文哲爭議纏身　朱立倫：提供資料以昭公信

朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月12日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲遭揭露2024大選政治獻金申報不實、做假帳爭議延燒，台北地檢署已分案進行調查。對此，中國國民黨主席朱立倫今天受訪時表示，柯主席的這些幕僚很重要，幕僚一定要把這些詳細整理的過程，還有申報資料，或者是相關證據提供給社會，以昭公信。



柯文哲近期爭議連環爆，包括一、柯文哲妻子陳佩琪開人頭公司。二、京華城案遭爆交辦開綠燈，且與威京集團關係密切（京華城為威京集團投資的關係事業）。三、2024大選政治獻金金流申報不實，遭媒體人康仁俊踢爆3筆給“時樂公司”、“尼奧公司”共計新台幣916萬4311元的帳目作假，時樂也已發聲明證實其中一筆非其承接業務。



柯文哲預計今天下午2點召開政治獻金申報說明記者會，除柯文哲親自出席外，時任競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、財務長李文宗也都將出面公開說明。



朱立倫今天早上在國民黨中央黨部發送300份雞排，慶祝中華隊選手林郁婷奪得女子拳擊金牌。他在活動後受訪時，針對柯文哲受到爭議纏身問題，表示，對柯主席遇到的目前這樣問題，相信所有候選人對於政治獻金的申報，都要受到社會檢驗，儘快的、趕快釐清，這是最重要的。



朱立倫強調，尤其柯文哲的這些幕僚很重要，一定要把詳細整理帳目的過程，還有申報資料，或是相關證據提供給社會，以昭公信。