洪孟楷：臨時會是假議題　不值得討論

國民黨團書記長洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月12日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷今受訪時，明確表達了國民黨對於召開“立法院”臨時會的立場。他強調，根據“憲法”與“立法院”職權行使法的規定，召開臨時會需有重大事件發生，或需四分之一的“立委”連署，目前並無任何政黨達到這個門檻，因此國民黨認為臨時會的議題是假議題，並無繼續討論的必要。



針對近日民進黨團希望召開“立法院”臨時會一事，洪孟楷表示，根據“憲法”及“立法院”職權行使法，召開臨時會需符合特定條件，其中之一是四分之一的委員連署。然而，現階段沒有任何政黨能達到這個要求。因此，國民黨認為民進黨提出的召開臨時會的議題只是“假議題”。



洪孟楷進一步說明，國民黨作為在野黨，不會主動發起召開臨時會的要求，因此也不會提出四分之一委員的連署申請。他還提到，民眾黨同樣沒有足夠的委員數量來提出連署申請，且已經表明不會發起此要求。因此，洪孟楷強調，現階段衹有民進黨團能推動這一程序，如果他們真有此意願，應該先提出四分之一委員的連署申請，這是召開臨時會的基本門檻。



洪孟楷也提到，雖然目前處於休會期間，但國民黨委員仍然積極參與地方服務和追蹤案件的後續發展。他表示，國民黨對於臨時會的態度是，如果民進黨不能達到法定要求，這一議題根本不值得進一步討論。