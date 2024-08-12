民主基金會綠卡盧　藍委：不看好韓達成目標

藍委林沛祥。（中評社 資料照） 中評社台北8月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜預計9月出席台灣民主基金會董事會，提名政治大學國際事務學院副院長盧業中出任執行長，親自迎戰民進黨政府。對此，國民黨籍“立委”林沛祥向中評社表示，民進黨對執行長人事一定不會輕易讓步，他不看好韓這次出馬一定能達成目標。



由於韓國瑜曾表態，要與盧業中同進同出，假設綠營杯葛人事到底，韓會不會請辭台灣民主基金會董事長？林沛祥指出，韓國瑜請辭董事長不是不可能，但美國是否樂見台灣“立法院”與賴清德關係緊張？這是民進黨要注意的。



台灣民主基金會6月召開董事會，韓國瑜順利接掌董事長職務。但因當天韓並未親自到場說明執行長人事案，綠營董事以此原因杯葛，導致盧業中至今仍無法上任執行長。台灣民主基金會預計9月再度召開董事會，韓國瑜將親自到場迎戰，提名盧業中擔任執行長。



盧業中曾於2015年至2021年擔任台灣民主基金會副執行長，橫跨馬英九政府及蔡英文政府。



林沛祥為美國拉文大學公共行政博士，並曾任台灣民主基金會國際組主任，熟悉台灣民主基金會運作。



韓國瑜此次親自上陣提名執行長人事，綠營還會杯葛到底嗎？



林沛祥表示，綠營杯葛到底的機會確實存在。因為對民進黨政府來說，台灣民主基金會是與美國溝通很重要的管道，前陣子在台灣舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC），IPAC背後最大的金主就是美國民主基金會（National Endowment for Democracy，NED），台灣民主基金會就是仿照美國NED所成立的姐妹會。

