開臨時會沒共識　吳思瑤喊話韓國瑜召集協商

朝野對召開臨時會沒有共識，吳思瑤希望韓國瑜召集協商。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月12日電（記者 黃筱筠）針對是否在8月中下旬召開“立法院”臨時會，朝野持續攻防。中國國民黨團認為民進黨團要開會就請先負責任的提出連署，否則一直放話非常沒意義。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應表示，再次還原上會期末，朝野協商說延會到7月16日，基礎在於協商提到人事同意權要在臨時會處理，他們已經行文希望希望“立院”長韓國瑜召集朝野協商。希望臨時會要處理兩項人事同意權，不要造成其他機關與憲政機關的空轉。



民進黨團2日函文“立法院長”韓國瑜，表達要在法定期程內，針對通訊傳播委員會（NCC）與“考試院”人事同意權進行協商，韓國瑜預計本週召集協商。不過，部分朝野“立委”已排定19日將赴美觀選參與民主黨代表大會，召開臨時會的機率可能愈來愈小。國民黨也再度表達不會主動召集，希望民進黨要開臨時會，就要有四分之一“立委”連署，才能召集朝野協商。



有關是否召開臨時會，國民黨指民進黨沒有提出連署，是假議題？吳思瑤表示，再次還原上個會期末，朝野協商說延會到7月16日，基礎是協商時說，人事同意權要在臨時會處裡，這是很重要前提。用臨時會處理人事同意權，希望不要造成其他機關與憲政機關的空轉，這是“立法院”的法定職責，不分黨派都要履行“立委”法定義務。

