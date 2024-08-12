陳學聖：柯一定很懷念有蔡壁如的日子

陳學聖表示，柯文哲此時一定很懷念有蔡壁如在身邊的日子。（照片：陳學聖臉書） 中評社台北8月12日電／台灣民眾黨主席柯文哲近期陷入2024大選政治獻金“假帳”風波，台北地檢署今日分案偵辦。前國民黨“立委”陳學聖12日在臉書發文表示，柯文哲2014年參選台北市長時曾爆發的MG149案，當時在背後大力幫柯的就是民眾黨籍前“立委”蔡壁如，其個性守住了柯的清廉，並大膽斷言若民眾黨12日下午召開的記者會若無法公布爭議單據，“柯的未來已去了了”。



陳學聖今天在臉書以“相信柯文哲此時一定很懷念有蔡壁如在身邊的日子！”為題發文，並提到柯文哲在2014年參選台北市長時，被爆料身為台大醫院MG149專戶計劃主持人，涉及作內外帳，公款私用，使選情出現極大危機；然而，當時柯在記者會上將專戶所有的單據全部公開，不僅讓柯逆轉風暴，更奠定其在民眾心目中清廉、透明的形象，掀起台灣第三勢力崛起的風潮。



陳學聖指出，當時在背後大力幫忙柯P的就是蔡壁如，因為蔡壁如六親不認，“血滴子”個性雖得罪一堆人，但守住柯P的清譽，也將他推向高峰。



如今柯文哲陷入競選經費不實的疑雲，不過蔡壁如已被流放他鄉，陳學聖質疑，沒有蔡壁如的柯文哲和民眾黨，能像MG149案如此透明回應嗎？若今天下午即將舉行的記者會，無法像當年MG149案一樣清楚，陳學聖斷言柯文哲的未來已去了了，因為支持者是因風而來，風不對了，支持者也就走了。