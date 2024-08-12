凌濤：司法的刀已殺向藍白　氛圍肅殺

凌濤。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月12日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲遭揭露2024大選政治獻金申報不實、做假帳爭議延燒，台北地檢署已分案進行調查。中國國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤對此向中評社表示，檢調正在大動作，在大選結束後，整個司法完全動起來，過程中看到“賴政府”就是以前海基會董事長鄭文燦為首來開刀後，現在刀感覺是殺向藍白了，因此在野陣營都必須要非常謹慎，嚴陣以待。



凌濤說，台灣現在是高度肅殺且對立的氛圍，後續會不會引發更大的寒蟬效應，必須要再觀察，但就如這陣子很紅的政治韓劇“政壇旋風”一樣，台灣政壇的鬥爭旋風已起來了，可是仍要問賴清德一句，讓台灣如此對立，真的好嗎？



“賴政府”上任兩個多月，對政壇人士司法起訴判刑的案件大增，包括民進黨籍前桃園市長鄭文燦涉貪遭收押，加上日前國民黨新竹縣長楊文科涉嫌圖利遭起訴，台灣民眾黨籍新竹市長高虹安和國民黨籍“立委”顏寬恒日前則皆因涉貪案遭一審判刑，這幾天則是柯文哲陷入政治獻金風暴中。



凌濤今天接受中評社訪問，強調確實感受到賴清德上任後，司法機關完全動起來，在野陣營國民黨和民眾當都要非常謹慎，包括白營現在捲入的政治獻金案。

