【
大
中
小
】 【
打 印
】
台軍方：18陸機艦繞台 最近離基隆93浬
http://www.CRNTT.com
2024-08-12 14:28:45
解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（照片：台軍方）
中評社台北8月12日電／台軍方12日表示，自11日上午6時至12日上午6時止偵獲大陸軍機9架次，其中3架次逾越台灣“海峽中線”，另有大陸軍艦9艘次，持續在台海周邊活動。
根據台軍方公布大陸軍機活動示意圖顯示，有主、輔戰機及直升機共9架次，在台灣“海峽中線”附近活動，其中3架次逾越“中線”，最近時距離基隆93浬、鵝鑾鼻145浬。
台軍方表示，軍方運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中評鏡頭：昔金門民防坑道 民眾不樂見重演
(2024-08-12 07:12:25)
27大陸軍機、8艦繞台 集中西南空域
(2024-08-08 10:42:14)
解放軍機艦圍台 最近距南部鵝鑾鼻33浬
(2024-08-07 10:53:33)
栗正傑爆台軍訓練缺失： 連靶場都沒有
(2024-08-07 10:37:55)
大陸12軍機9艦繞台 最近距離鵝鑾鼻59浬
(2024-08-06 12:20:46)
18陸機艦繞台！6架次越中線進東部空域
(2024-08-05 14:38:36)
華郵：台灣備戰困境 當兵不踴躍
(2024-08-05 09:58:16)
48陸機艦“全面圍台” 兩架無人機環台繞飛
(2024-08-04 10:37:21)
50輛雲豹甲車抗彈鋼板現裂紋 台軍方認了
(2024-08-02 11:31:33)