台軍方：18陸機艦繞台　最近離基隆93浬

解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（照片：台軍方） 中評社台北8月12日電／台軍方12日表示，自11日上午6時至12日上午6時止偵獲大陸軍機9架次，其中3架次逾越台灣“海峽中線”，另有大陸軍艦9艘次，持續在台海周邊活動。



根據台軍方公布大陸軍機活動示意圖顯示，有主、輔戰機及直升機共9架次，在台灣“海峽中線”附近活動，其中3架次逾越“中線”，最近時距離基隆93浬、鵝鑾鼻145浬。



台軍方表示，軍方運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。