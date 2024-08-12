民眾黨江和樹：消滅柯文哲　票不會流向藍

台灣民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月12日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金的假帳疑雲，包括國民黨、民進黨甚至台灣基進黨都出手追打。民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹今日接受中評社訪問表示，顯然藍綠都希望透過司法手段消滅柯文哲，但相關舉動只會產生反效果。



他並提醒國民黨，消滅柯文哲，票並不會流入國民黨，是否要隨風起舞，值得思考。



江和樹認為，相關動作只會讓中間選民會對藍綠更厭惡，且柯文哲先前被指涉“三大案”，迄今沒有進展。如今政治獻金流向問題，馬上再引起藍綠猛打，更顯示出，從以前到現在，對柯政治行追殺的目的遠高於司法正義，而“凡殺不死我的，必使我更強大。”相信柯文哲挺過去，將會不同凡響。



柯文哲遭質疑，2024大選競選募款資金流向“木可公關”，而去年承辦“總統”大選2場造勢活動的“時樂”有限公司、“尼奧創意”有限公司更發聲明，指出帳目上所列的3筆合計約新台幣916萬的款項並不存在。民眾黨陷入作假帳疑雲，民眾黨對外致歉並稱“申報帳務瑕疵”，柯文哲則下令全面清查，今日下午將親上火線說明。



柯文哲的政治獻金帳目問題，引起藍綠圍攻，台灣基進黨更派員按鈴告發柯涉犯《偽造文書》、違反《政治獻金法》，台北地檢署也決定主動分案調查其中涉及偽造文書等罪嫌，全案交由檢肅黑金專組偵辦。

