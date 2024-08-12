涉京華城案　前北市副市長彭振聲遭限制出境

前台北市長柯文哲及副市長彭振聲（右）。（中評社 資料照) 中評社台北8月12日電／台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內涉京華城改建案等爭議，台北地檢署分案偵辦，今天以被告身分傳喚前北市副市長彭振聲說明。檢察官經過3小時訊問，諭令彭振聲限制出境、出海，限制住居。



彭振聲離開北檢時，面對媒體詢問相關案情，均未回應即搭乘計程車離去。



台北市京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，遭質疑護航業者。另外，台北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案，遭多名跨黨派民意代表質疑租金問題、會議紀錄涉嫌造假等疑慮。



台北地檢署今年5月間分他字案，案由為貪污治罪條例，柯文哲被列被告，由檢肅黑金專組檢察官林俊言偵辦，已指揮廉政署北部地區調查組蒐證、調卷及約談相關承辦人員。



民進黨台北市議員簡舒培爆料彭振聲提到京華城自創容積獎勵20%，是柯文哲親自簽字。簡舒培說，彭振聲後來雖然聲稱未提到“京華城案由柯文哲自己簽”，但提到都更容積獎勵是最高首長的行政裁量權，當時台北市最高行政首長就是柯文哲。



北檢今天以被告身分，約談京華城改建案審議期間擔任都委會主委、北市副市長的彭振聲到案，說明京華城案的決策過程。經過3小時訊問，檢察官諭令彭振聲以瀆職等罪嫌限制出境、出海，並限制住居。