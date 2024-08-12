藍白委出席公聽會　要推動壯世代政策

民眾黨委員吳春城召開“壯世代政策及產業發展”公聽會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月12日電（記者 俞敦平）在今日的“壯世代政策及產業發展”公聽會上，中國國民黨籍“立委”洪孟楷及台灣民眾黨籍“立委”林國成，分別針對壯世代政策的重要性與推動方向進行了討論。兩位“立委”皆強調壯世代議題的迫切性，並分享了各自的立場與具體措施，展現跨黨派合作推動相關政策的決心。



台灣民眾黨籍“立委”吳春城12日下午於“立法院”召開“壯世代政策及產業發展”公聽會。同黨“立委”林國成、陳昭姿、中國國民黨籍“立委”洪孟楷和眾多來自產官學界的代表們出席。



洪孟楷首先提到，今日主席吳春成在“立法院”的總質詢時間內，完整地論述了壯世代議題，並獲得“行政院”院長卓榮泰的承諾，將該議題納入政府施政的優先考量。洪孟楷強調，壯世代議題不僅是台灣面臨的挑戰，更是全球趨勢，隨著醫藥科技的進步和健康意識的抬頭，人們在60歲或65歲退休後，仍有長達30年的生活需要規劃與保障。他呼籲，政府應投入更多資源，讓高齡者能夠繼續貢獻社會，同時享有健康、精彩的晚年生活。



接著，洪孟楷提到，有必要將體育署升格為體育發展部，以促進選手培育、國際交流及產業發展，並強調這與壯世代的永續健康密切相關。洪孟楷表示，他將與壯促會的成員和專家學者一同推動政府落實這些政策，希望各部會次長能將這些議題作為施政的重要方向。



林國成則表示，壯世代議題的推動必須有理想與開端，他讚揚吳春成在“立法院”內不斷倡議壯世代議題，並在法令方面取得了重要進展。他提到，勞基法已修正為65歲以上者可在勞資雙方同意下繼續工作，此外，中小企業條例也修正為雇用24歲以下及65歲以上員工可享有200%抵稅優惠。林國成強調，中高齡就業服務法的修正，打破了65歲以上者不可以工作的限制，這些都是推動壯世代的起步。



林國成也呼籲“行政院”在壯世代議題上積極推動，並結合專家學者的建議，讓壯世代政策真正成為全民運動，改變時代的觀念。他最後強調，台灣民眾黨將全力支持壯世代議題，並呼籲其他政黨共同推動，以確保政策的成功落實。