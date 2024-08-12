民眾黨公布調查結果　會計師端木正申報錯誤

柯文哲2024大選期間的競選副總幹事陳智菡說明政治獻金申報爭議的調查結果。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲近日遭爆2024大選期間的政治獻金項目涉及申報不實，有廠商跳出來稱沒收到申報的款項，柯文哲今天親上火線召開記者會說明。記者會一開始，由時任競選副總幹事陳智菡說明，總共15筆漏報2筆誤報，漏報新台幣1817萬，會計師端木正沒申報給“監察院”，因為端木正說時間來不及。



記者會開始，先由民眾黨“立院”黨團主任陳智菡宣布，主要錯誤為會計師端木正申報處理有問題；至目前為止查到15筆漏報之支出及2筆誤報，總計17筆錯誤申報資料1817萬餘元，而端木正受民眾黨委託申報該競選經費，已承認因時間來不及，在未報告黨部情形下便宜行事，將漏報等相關金額擅自調節。民眾黨沒有如實申報給“監察院”。



陳智菡指出，民眾黨確實有委託時樂公司代收、代付轉播費用，整個大選期間的款項非常多，經過第一階段查核，首先檢視41萬元以上的支出，當中就有15筆漏報。陳智菡強調，因款項很多，第一階段先查核41萬以上申報單據，結果如上；民眾黨將持續清查所有支出、向“監察院”補正申報、並追究會計師法律責任。



柯文哲表示，很多支持者都感到非常憂心，對於政治獻金申報錯誤，“其實我也相當緊張”，因為業務全部外包，導致有人便宜行事，因而造成今天的錯誤，民眾黨會從錯誤中學習，用最高標準要求自己，“我們不會被任何挫折擊垮。”



此案源於柯文哲的“總統”大選競選經費，日前遭爆一筆高達1300萬授權金流向木可公關公司，之後合作廠商“時樂股份有限公司”、“尼奧創意行銷有限公司”堅稱沒收到3筆共“916萬元”款項；陳佩琪還突自爆找親人名義開公司，為不理解法律而道歉。由於其中涉及競選經費流向是否合法，加深社會質疑。