韓國瑜休會後首露面　晤美眾院訪團妙語如珠

韓國瑜會見美國眾議院訪問團。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜自“立法院”7月16日休會後就沒有公開露面過。在將近一個月之後，韓國瑜今日終於有公開行程回歸大眾視野，在院內會見美國眾議院訪問團。韓在過程中也展現幽默風格，對訪團說歷任“立法院長”衹有他是禿頭，其他人都有一頭秀髮，讓大家笑成一團。



韓國瑜今日下午在“立法院”會客室會見民主黨籍美國聯邦眾議員史崔珂蘭(Marilyn Strickland)所率的民主黨眾議院訪團，其餘成員包括民主黨籍眾議員布朗莉（Julia Brownley）及柯珞珂特（Jasmine Crockett）。



台灣方面與會成員則包括國民黨籍“立委”徐巧芯、民進黨籍“立委”林月琴、台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿。



韓國瑜進場時被媒體提問，是否會親自出席“民主基金會”董事會推舉政大外交系教授盧業中出任執行長？是否有收到民進黨函文召集朝野協商討論召開臨時會？但韓國瑜並未直接答覆，僅向媒體道謝，並表示會再跟大家報告。



韓國瑜致詞時表示，目前台灣113位“立委”當中有47位女性“立委”，比例高達41%，相當高。外賓聽到台灣女性“立委”比例這麼高，紛紛鼓掌致意。



韓國瑜接著說，而113位“立委”當中，有51位是第一次擔任“立委”，這也代表“立法院”有相當大的替換速度，有人轉任地方首長，有人到其他部會，有人到企業界服務。



韓國瑜最後提到，過去幾十年來，歷任“立法院長”都有頭髮，衹有他一人禿頭，請不要誤會，不是歷任“立法院長”都禿頭，其他人都有一頭秀髮，就他的頭髮最少。



聽到韓國瑜的幽默發言，美國訪團成員笑成一團，讓氣氛輕鬆許多。