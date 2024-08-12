柯競總財務長坦承帳目未再度查核　鞠躬道歉

李文宗鞠躬為沒有二次查核，造成民眾黨聲譽受損致歉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨柯文哲捲入2024大選政治獻金“假帳”疑雲，台北地檢署12日火速分案調查“偽造文書”等罪嫌。柯文哲下午開記者會說明。民眾黨指，委任外包向“監察院”申報的會計師端木正便宜行事，將漏報金額約新台幣2000多萬元，擅自調節至其他合作公司。時任柯文哲競選總部財務長李文宗也鞠躬為沒有二次查核，造成黨聲譽受損致歉。



柯文哲近期爭議連環爆，包括一、柯文哲妻子陳佩琪開人頭公司。二、京華城案遭爆交辦開綠燈，且與威京集團關係密切（京華城為威京集團投資的關係事業）。三、2024大選政治獻金金流申報不實，遭媒體人康仁俊踢爆3筆給“時樂公司”、“尼奧公司”共計新台幣916萬4311元的帳目作假，時樂也已發聲明證實其中一筆非其承接業務。四、2024大選經費透過授權方式流向“木可公關公司”，金額超過3963萬元，民眾黨則澄清，申報給木可的授權金主要是代為管理的成本費用，授權費用實為委託作業管理。



柯文哲12日下午2點召開政治獻金申報說明記者會，除柯文哲親自出席說明外，外界挖出的各種利益關係當事人，包括時任競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、財務長李文宗也都會出面。



記者會前，民眾黨搬來4大箱2024大選期間所使用的經費單據，李文宗表示，他保證箱子內憑證全都是他簽核，銀行進出都有憑證，之所以委托會計師向“監察院”登陸申報，是因為財務部門人力短缺，並相信專業。民眾黨絕對珍惜每一分捐款，珍惜使用，可惜出現短差跟漏報，他負責任跟大家報告，他完全不知情。



李文宗說，身為財務長沒有做到二次查核責任，在這裡要向支持者跟合作廠商鞠躬道歉，他完全負起這個責任，且身為民眾黨黨員，造成黨的聲譽受到這麼大的傷害，他會向黨請求處分，並願意接受黨最嚴厲的處分。