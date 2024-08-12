柯文哲開記者會　獨派陳峻涵闖入遭架離

台灣國理事陳峻涵闖入會場，遭民眾黨工作人員架離。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨柯文哲捲入2024大選政治獻金“假帳”疑雲，柯12日下午召開記者會說明，並指是會計師端木正便宜行事導致這場風波。當柯文哲說明到一半時，“台灣國”理事陳峻涵闖入會場遭民眾黨工作人員發現，雙方立刻爆發肢體拉扯衝突，導致記者會暫停，柯則臉色鐵青地盯著會場後頭的騷動。



陳峻涵遭認出後被民眾黨工作人員架離，並高呼要警察保護，也反問“我來參加記者會安靜的聽也不行？”並拉高音量大喊，柯文哲一家都是賊，公開透明都是騙人的，柯文哲就是最壞示範！



柯文哲12日下午2點召開政治獻金申報說明記者會，除柯文哲親自出席說明外，外界挖出的各種利益關係當事人，包括時任競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、財務長李文宗也都出面。



民眾黨指出，委任外包向“監察院”申報的會計師端木正便宜行事，目前第一波針對花費超過41萬元的大筆支出清查，已查出有15筆漏報之支出及2筆誤報，總計17筆錯誤申報資料1817萬餘元，距整體漏報的2000多萬元還有約200萬元，將在第二波針對低於41萬元的小額花費全面清查。端木正向“監察院”申報登錄政治獻金過程中，便宜行事、擅自調節費用至其他合作公司的行為，民眾黨除向“監察院”補正申報外，也將追究會計師法律責任。