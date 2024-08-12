陳佩琪涉用人頭開咖啡廳　柯：只是在準備

民眾黨主席柯文哲召開記者會說明大選政治獻金金流，整場記者會柯文哲都面色鐵青。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入2024大選政治獻金“假帳”疑雲，柯妻陳佩琪也涉開人頭公司想經營“小草咖啡廳”。柯文哲12日被媒體問其陳佩琪的問題時，柯並未正面回應，僅說小草咖啡廳的計劃討論到現在都還沒做，只是陸續在準備。



柯文哲12日下午2點召開政治獻金申報說明記者會，除柯文哲親自出席說明外，外界挖出的各種利益關係當事人，包括時任競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、財務長李文宗也都與會。



媒體問及，陳佩琪為了幫忙佈局2028年想要開小草咖啡廳，但卻是以兒子柯傅堯的名義成立人頭公司，由於陳佩琪成立公司時還具公務員身份，柯文哲怎麼看？



柯文哲並未正面回應，他只說，在大選結束後，組織是民眾黨的弱項，所以當時有一個全台性的小草咖啡連鎖店的計劃，當時有陸陸續續在準備，但坦白說這個想法有很多細節需要處理，因此討論到現在還沒做，只是陸陸續續地在準備，到現在為止東西就擺在那，故事就是這樣。



柯文哲近期爭議連環爆，包括一、柯文哲妻子陳佩琪開人頭公司。二、京華城案遭爆交辦開綠燈，且與威京集團關係密切（京華城為威京集團投資的關係事業）。三、2024大選政治獻金金流申報不實，遭媒體人康仁俊踢爆3筆給“時樂公司”、“尼奧公司”共計新台幣916萬4311元的帳目作假，時樂也已發聲明證實其中一筆非其承接業務。四、2024大選經費透過授權方式流向“木可公關公司”，金額超過3963萬元，民眾黨則澄清，申報給木可的授權金主要是代為管理的成本費用，授權費用實為委託作業管理。