南投農產公司中元普渡　許淑華親拜獸魂碑

許淑華出席南投農產運銷公司中元普渡。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月12日電（記者 方敬為）南投縣以農業、觀光為主要產業，縣內農產運銷公司每年農曆7月都舉辦中元普渡，中國國民黨籍縣長許淑華今天下午出席農產運銷公司普度祭拜，除了拜“好兄弟”，也向“獸魂碑”行三獻禮，感念牲畜對南投經濟的奉獻，別具特色。許淑華表示，中元普渡為華人重要的民俗文化，她親自祭拜，以表尊重，也祈求好兄弟保佑南投無災，農產銷售發達。



南投縣農產運銷公司12日舉辦中元普渡法會，由兼任董事長的南投縣長許淑華主持開香，包括副縣長劉瑞德、民進黨籍名間鄉長陳翰立、農產運銷公司總經理周義雄等人陪同祭拜，祈求風調雨順、國泰民安，農產運銷公司經營順利，業績長紅。



由於南投縣農產運銷公司就在肉品市場旁，除了負責運銷農產品，還負責豬隻屠宰業務，當地設立“獸魂碑”，以慰動物之靈。眾人除了祭拜“好兄弟”，也特別到獸魂碑前上香致意，祭祀動物魂魄。



許淑華表示，中元普渡是華人重要信仰，前身為南投縣肉品市場的農產運銷公司，每年在中元節舉辦普渡法會，邀請相關業者參加，為了祭祀受屠宰的豬靈及四方好兄弟，縣府每年都舉辦祭祀活動，希望庇佑縣政順利，縣民平安，業者生意興隆。



周義雄表示，農產運銷公司的“獸魂碑”設置於1983年，每年中元節舉辦普渡法會，都十分慎重。包括承銷、屠宰及販賣豬肉業者都會上香祭拜，為了祭祀豬魂，也邀請法師為獸魂講經超渡，並奉請專司陰間獸魂的“焦面大士”坐鎮，祈求吉祥平安。