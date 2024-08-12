閨蜜戴利玲爆料點火　黃珊珊稱秉持誠信

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入2024大選政治獻金爭議，外界爆料起源是民眾黨籍“立委”黃珊珊的閨蜜、時樂公司負責人戴利玲發聲明“背叛”。時任競總總幹事黃珊珊12日駁斥說，戴利玲是她的朋友，也是適合舉辦大型造勢活動的廠商，我們每個人都秉持正直誠信做事，不是誰要來鬥爭誰。



但下午有周刊爆料，戴利玲私下拿出相關單據向友人抱屈，當年承辦柯的活動並沒有獲利多少，費用最後也支付給“木可”公司，被捲入爭議實在有苦難言，她只是承辦廠商，根本不是什麼“珊友友”或“柯友友”。



媒體追問，中國國民黨籍台北市議員鍾小平爆料，戴利玲向黃珊珊聯繫時，相關訊息卻被已讀不回1天多？黃珊珊則酸說，鍾小平的話，大家還要相信嗎？她講完了。不過，黃珊珊也承認，她向戴利玲回報時耽誤了一些時間。對於廠商來說，這是攸關逃漏稅的問題，所以當時樂發聲明後，我們就立刻做相關處理。



柯文哲捲入2024政治獻金金流登載不實爭議，整起事件起源是8月9日戴利玲對外發表聲明，有一筆柯競辦新台幣500萬元費用非時樂承接業務。由於黃珊珊與戴利玲關係匪淺，外界以閨蜜形容，因此戴利玲的聲明遭解讀為是“背叛”。



柯文哲12日下午2點召開政治獻金申報說明記者會，除柯文哲親自出席說明外，外界挖出的各種利益關係當事人，包括時任競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、財務長李文宗也都與會。



黃珊珊回應，戴利玲當然是她的朋友，她2022年選台北市長時，有3場造勢大型活動都是戴利玲幫忙辦的，因此在2024大選，無論是黨主席柯文哲的“KP Show”演唱會，與後續的6場大型活動，本來就是很適合的廠商。且戴利玲發現政治獻金登載有誤時，戴利玲就有向她反映，她也立刻向黨部匯報。



黃珊珊說，在民眾黨財務部主管清查沒有查出問題後，還要去找會計師核對，因此在她向戴利玲回報時耽誤了一些時間。對於廠商來說，這是攸關逃漏稅的問題，所以當時樂發聲明後，我們就立刻做相關處理，因此才會對出相關單據，我們每一個人在社會上做事都是秉持正直誠信，不是誰要來鬥爭誰。