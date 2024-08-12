柯帳務風暴　黃珊珊：沒有汙錢、衹有烏龍

針對民眾黨主席柯文哲2024大選政治獻金疑雲，黃珊珊說，沒有汙錢，衹有烏龍。（照片：羅智強臉書） 中評社台北8月12日電／台灣民眾黨主席柯文哲捲入2024大選政治獻金“假帳”疑雲，柯文哲12日下午召開記者會說明，並指是會計師端木正便宜行事導致這場風波。時任柯文哲2024競總總幹事黃珊珊12日下午在臉書發文表示，當她第一時間知道時，跟所有人一樣訝異，趕緊復查一遍，之後尼奧公司發表聲明，柯文哲也下令全面清查。因為財務部政治獻金的收支乃委外給會計師事務所繕打與申報，雙方經過兩天日夜的比對，才查清楚幾個關鍵事項。



黃珊珊說，此次風波，簡單一句話形容：“沒有汙錢，衹有烏龍”，會計師“漏報”，造成“短差”，最後變成“虛報”，雖然我們沒有汙錢，但是對於政治獻金申報與管理過於輕忽，實屬不該，更是嚴重錯誤。台灣民眾黨會更努力用更高的標準自我檢視，但是我們絕不會被挫折打敗，我們會繼續努力，謝謝所有支持我們的朋友！



以下為黃珊珊臉書全文：



有關政治獻金帳款爭議，謝謝大家關心指教，當我第一時間知道時，跟所有人一樣訝異，帳目問題不容模糊，出問題還得了！趕緊復查一遍！



首先，尼奧公司傳訊息給我說“監察院”查詢系統中，有三筆費用非屬尼奧公司與時樂公司，我趕緊通報競總財務部門請盡速與廠商釐清，之後尼奧公司發表聲明，柯主席也下令全面清查，因為財務部政治獻金的收支乃委外給會計師事務所繕打與申報，雙方經過兩天日夜的比對，才查清楚幾個關鍵事項：



一、競選總部每周會將支出憑證（發票或收據）及銀行紀錄（匯款或支票），委託外部會計師事務所進行繕打“監察院”申報系統。



二、經查：其中多筆已交付會計事務所的支出憑證在“監察院”系統中查無資料，但競總早已經支付完畢並取得憑證，總金額高達1817萬元。（尚在清查中）



我們發現會計師應該繕打申報但是並未繕打進入“監察院”系統的支出資料高達1817萬元以上。

