柯文哲帳務風暴　蔡正元：黃珊珊應辭不分區

蔡正元。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北8月12日電／台灣民眾黨深陷政治獻金假帳危機，民眾黨主席柯文哲今天與時任競總總幹事、“立委”黃珊珊開記者會說明。前“立委”蔡正元在“千秋萬事”受訪時指出，這是“低級錯誤，高級危機”，而現在看起來關鍵人物就是黃珊珊，蔡建議柯，如果還要硬保黃珊珊，民眾黨會受到很大傷害。要擺脫政治危機，黃珊珊要辭不分區“立委”才能解決。



蔡正元指出，此次主動發聲明、還找中國國民黨籍北市議員鍾小平提告的廠商戴利玲，不管她到底是不是黃珊珊閨蜜，戴從黃珊珊選議員就有來往，一路跟著選市長，這次也是黃珊珊把這家廠商帶進來的，肯定是“超乎客戶與業主的關係”，也許不是閨蜜，但密切程度外界恐難接受只是君子之交淡如水的說法。



蔡正元指出，事件關鍵就在廠商所發的聲明，既然這家廠商是黃珊珊帶來的，廠商有抱怨，黃珊珊作為總幹事，又與廠商熟識，為何無法擺平？有問題顯然是黃珊珊的問題，不用懷疑，這起事件對民眾黨造成很大危機，要擺平這問題，黃珊珊要辭不分區才能解決。



蔡正元還在廣告時間透露，“其實很早以前我跟柯文哲講過，用黃珊珊就是風險很大，我認識她很久了，江湖看多了，看人看事就超準，這次就是低級錯誤、高級危機。”



蔡正元還爆料，柯文哲之前的京華城爭議，民進黨已經準備好一組檢察官要伺候柯文哲，這兩周就會傳喚副市長級的人，下一步就是傳柯文哲，而黃珊珊閨蜜現在發聲明爆這個料，等於是在柯文哲身上插一把刀，送給那組檢察官“再多一把刀”，該案恐涉及偽造文書，民進黨政府若要“嚴格拿捏”，會很嚴重，他呼籲柯文哲這次要當重大危機，嚴陣以待。



蔡正元認為，民進黨的策略就是要扳倒柯文哲跟民眾黨，他們認為民眾黨倒了，選票大部分會回流民進黨，然後他們再單獨面對國民黨，這樣2028年賴清德就可以輕鬆易取，只要他們能把白打得半死，以後藍白合就沒什麼好談了，就算藍的還是歡迎白的，但如果白被打得半死也找不到人合了。