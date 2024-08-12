黃國昌揭“木可”由來為省錢　駁左手轉右手

黃國昌接受明專訪，透露柯辦與“木可”合作是為了省錢。（照:《POP搶先爆》提供） 中評社台北8月12日電／台灣民眾黨主席柯文哲競選期間政治獻金涉及申報不實等爭議，其中設在黨部樓下的“木可”公司，收受柯競辦逾千萬元“授權金”管理競選小物，且公司負責人是柯競辦財務長李文宗的妹妹李文娟，引發議論。對此，民眾黨“立院”黨團總召黃國昌今天強調，據他瞭解當初與“木可”合作“也是為了省錢”，至於外界批評政治獻金左手轉右手，“應該是沒有這樣的狀態”。



黃國昌今天接受媒體人黃揚明主持的《POP搶先報》節目專訪，對於黨主席柯文哲近日爆出的政治獻金風暴，他重申會做全盤檢討，下午柯文哲就會跟相關人等召開記者會說明。



至於上周六被媒體問到“木可”公司一事，黃國昌稱不太瞭解，又被揪出曾穿著“7：30”T恤參加木可小物記者會，黃國昌則回應，他參加過這家公司的一些活動，“我隱約覺得好像是說，這應該是我們的授權廠商吧”。發生事情後，他也問過黨部同仁，“同仁說的，聽了我自己也覺得……該怎麼說呢？其實授權這家公司，讓他們處理競選小物等等，真的目的是為了要省錢。”



黃國昌指出，先前委託過其他公司，但收取費用其實並不低，所以為了省錢才跟自己比較有信任感的公司採取這樣的合作模式。至於外界批評的左手轉給右手，“應該是沒有這樣的狀態”。



針對柯文哲的妻子陳佩琪開人頭公司一案，黃國昌則表示，陳佩琪的臉書發文他到現在還沒從頭到尾看完，不過陳佩琪向來是個性率直的人，說她想說的話，“過程中反而引發一些不必要的誤會，可能也是她始料未及的。”



黃國昌強調，無論如何，台灣民眾黨作為一個政黨，沒辦法經營黨營事業，“我們是依靠小額募款營運的政黨，所以我們對捐款者的每一個捐款謹慎使用，是我們絕對要負的責任。”