台中市議會召開臨時會　民進黨磨刀霍霍

台中市議會議長張清照主持程序委員會，確立臨時會議程。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月12日電（記者 方敬為）台中市議會12日召開程序委員會，會中決議8月20日舉行臨時會，中國國民黨與民主進步黨兩大黨團，分別提列市府專案報告項目，綠營磨刀霍霍，要求盧秀燕必須提7月22日訪美成果及凱米風災因應專案報告，另外包括台中市自殺率及虐童案等，也要求市府有關單位專案報告，臨時會預計20日召開至29日閉會。



台中市議會8月20日起召開10天臨時會，台中市審計處將說明去年度台中市總算暨附屬單位綜計表審核報告，8月21日由各政黨提案要求市府專案報告。



臨時會5案專案報告，分別是民進黨團提去年及今年自殺及兒虐案件、市長盧秀燕訪美成果及凱米颱風災情及因應共2案，而國民黨團提中捷橘線進度及台中市流行影音中心進度，無黨籍提“靜城專案”成效。



民進黨團總召蕭隆澤表示，盧秀燕7月22日訪美，“進出”美國4次，究竟有何成果，市長應該向市民說明。另台中市自殺案件成長，市府應說明有何具體措施可降低自殺率。



國民黨團書記長黃馨慧說，台中流行影音中心蓋好近4年，至今仍未營運，引發外界質疑，要求新聞局說明進度及期程；捷運橘線是機場捷運，眾所關切，要求交通局說明。



會中決議8月20日至8月29日召開臨時會，8月21日進行專案報告，8月22日至8月26日進行委員會審查議案，8月28日第二讀會，並於8月28、29日討論市政府提案、人民請願案，以及二、三讀會。