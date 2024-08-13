藍打不打柯文哲案？詹為元：有困局與矛盾

國民黨籍台北市議員詹為元。（中評社 資料照） 中評社台北8月13日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金“假帳”以及昔日台北市長任內的案件受調查等風波，過程中可見台北市藍營議員追打柯的情況。中國國民黨籍台北市議員詹為元向中評社表示，國民黨面對柯案有困局與矛盾，地方議員面對白營分票有競爭壓力，但“立法院”雙方又必須合作。



詹為元表示，國民黨中央有必要定調對台灣民眾黨的態度，雙方究竟是要競爭或是合作。



柯文哲近日陷入“假帳”風波，先是一筆高達新台幣1300萬授權金流向木可公關公司，之後又爆出承辦選前造勢的時樂、尼奧公司稱未收到申報資料的支出款項，3筆加起來共新台幣916萬4311元，台北地檢署12日分案偵辦，不過柯文哲12日親上火線召開記者會，表示是會計師端木正沒有申報給“監察院”。



另外，柯文哲任內涉京華城改建案等爭議，台北地檢署12日以被告身分傳喚前北市副市長彭振聲，訊問後對彭限制出境、出海，限制住居。



柯文哲如果出問題，年輕選票是否終究會回流綠營？



詹為元表示，民眾黨的支持者當然很多都是年輕人，同時也有很多偏藍，只是對國民黨恨鐵不成鋼的選民，選擇流向了民眾黨，所以柯文哲與民眾黨是同時囊括了偏藍與偏綠的選票。如果柯文哲政治生涯受到影響，那這些選票自然會各自回歸藍綠，相信國民黨的支持度某種程度上也會往上升。



詹為元指出，現在大家普遍比較擔心的是，假設柯文哲垮台，年輕選票很可能還是會回到民進黨身上。對於這個部分，他認為國民黨不能寄望於其他政黨分了民進黨的票，例如說柯文哲竄起後，拉走年輕選票讓民進黨變弱，國民黨如果抱有這樣的想法，那就是消極的。



詹為元表示，即便年輕選票會往民進黨身上回歸，但國民黨不能都不去爭取年輕選票。所以一碼歸一碼，對於柯文哲的相關事件，如果有違法之處那當然要去追究。可是假設柯文哲真的倒台，那留下的年輕選票國民黨要自己想辦法拉攏，而不是只想靠柯文哲去分民進黨的票。

