柯帳務爭議被猛打　馮國豪：藍綠都有算盤

民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月13日電（記者 蔣繼平）民眾黨黨主席柯文哲陷入政治獻金的帳目疑雲，昨日親上火線召開記者會釋疑。針對綠營猛烈進攻，民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪接受中評社訪問表示，綠營最擔心年輕選票的流失，必除民眾黨或柯文哲而後快，全力打柯，想盡辦法傷筋動骨；不過民眾黨真被打垮藍營也拿不到年輕票，只是藍營的盤會更穩，有利台北、新北的布局，避免被白委黃國昌、黃珊珊分票。



馮國豪認為，這波攻防操作下來，最大獲利者是綠營，因為賴清德起手式就是打貪肅貪，這是賴樹立威信、擺脫蔡英文最快的作法。藍營最起碼不能落井下石，否則也會被外界看不起，是否聲援也陷入兩難，表態只能中規中矩。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，先後任教於世新大學、台北教育大學、崑山科技大學。



馮國豪表示，觀察綠營的盤算，國民黨從來不是民進黨的對手，綠營最擔心就是年輕選票的流失，而國民黨拿不到年輕選票，因此民眾黨是綠營最大的敵人或對手，所以綠營必除民眾黨或柯文哲而後快，這必然的。只是柯一直認為可以與綠營談，但私底下大家都看得很清楚，綠營不會找白營談，只會把白的打垮，只是柯不願相信或沒有接受。



馮國豪表示，從柯的三大案到選舉帳目，很清楚，綠營無所不用其極，就是要把民眾黨打垮。這會比鄭文燦涉貪或光電弊案嚴重？其實不會，但綠營盤算很清楚，要用盡全力把柯打下來，就算沒有得逞，也要讓柯傷筋動骨。若看高虹安案子，連新台幣400多元都當成貪污不放過，怎麼會放過柯文哲？這是陽謀，不是陰謀，大家都看得很清楚。



馮國豪表示，再來看藍營的盤算，從去年君悅飯店六點協議破局到現在，說藍營有沒有怨？嘴巴雖然不說但心裡面都然是不爽，只是沒有明著講，看到柯冒出選舉帳務爭議，當然也會暗自竊喜，但是藍營未來還要面對藍白有沒有合作空間，因為不知道白營未來發展如何，只能旁觀。



馮國豪表示，藍營北市議員鍾小平有去按鈴申告柯，但應該非藍營高層主使，高層頂多表態司法勿枉勿縱。鍾比較像獨行俠，鍾在2020年也曾支持過柯出來參選，2024鍾因為代表藍出來選中正萬華就回歸藍營，但還是被視為友柯議員，這次鍾可能是跳船劃清界線，另一方面也可視為藍營內有一部分人對去年藍白合破局的不滿情節。



馮國豪表示，就算民眾黨被打垮，民眾黨的支持者、年輕選票也回不到國民黨，但國民黨的盤可以穩住，最起碼台北、新北的威脅就減少，因為白委黃珊珊選台北、白委黃國昌選新北都是公開的事。



這一波對於民眾黨影響，馮國豪表示，白營一定是傷到筋骨，現在要做的就是釐清，也一定會找斷點，但燒到競總就完了，所以由會計師來扛，但若是端木正來扛，大概會計師生涯也毀了，如同當年余文之於馬英九一樣，但只是這次更誇張，外界不懂怎麼會這樣作帳，基本上不可能犯這種錯。



馮國豪表示，民眾黨不會這麼快瓦解，最起碼還有8位“立委”，但2026的表現會更關鍵，但至少今年大選後喊出的培養100位議員、1000位村里長及鄉鎮市民代表應該是沒有了。且真的出問題，誰還敢談合作？加上2026百里侯之爭一定是母雞帶小雞，合作空間也很低。柯文哲崛起是因為清廉、直白，這次觀察到白營內比較不說話，觀望的支持者變多，會是一個危機，先看一年後有沒有辦法恢復元氣。