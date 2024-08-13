金門冀陸客來訪　劉燈鐘：陸客團消費力高

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月13日電（記者 方敬為）馬祖日前迎來首批福建團客，同為離島的金門觀光業者期待陸客也能來訪，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，金門當前陷入觀光困境，雖然正值暑假期間，台灣往返金門的機票一位難求，但大部分遊客是中轉去廈門旅遊，加上過去陸客團消費力高，並看好廈門觀光人潮的外溢效應等三因素，讓金門人相當盼望陸客。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。



大陸開放福建民眾組團赴馬祖旅遊，9日上午首批7名陸客旅行團循小三通赴馬祖旅遊，讓馬祖觀光業者相當振奮，期待後續能有更多陸客到訪旅遊。陸委會回應，樂見陸客到馬祖旅遊並歡迎更多陸客到馬祖、金門旅遊。金門觀光業者也聯合發聲，歡迎陸客到金門旅遊，並直言，金門的觀光慘淡，全縣500家旅宿，暑假期間平均住房率不足五成，期待陸客遊金，注入觀光經濟活水。



劉燈鐘表示，金門目前面臨最大的困境在於，台灣本島的旅客零星，陸客又不能循小三通來金自由行，暑假期間只能擔任台籍旅客赴陸旅遊的中繼站，讓金門觀光業者各個眉頭深鎖，因此，對於首批福建團客赴馬祖旅遊，金門觀光業者也希望後續大陸方面能開放團客遊金。



他說，雖然目前正值暑假旅遊旺季，但金門卻沒有受益，即使台灣本島往返金門的機票一位難求，看起來好像許多人到金門觀光，但其實大部分台籍旅客只是“路過”，目的是要循小三通赴廈門旅遊，也就是說，台籍旅客抵達金門，唯一最賺錢的就是計程車司機，還有小三通船業者，只有少部分的台客在金門住宿、消費，停留天數也不長，無法刺激金門觀光旅遊產值。



劉燈鐘指出，金門的觀光能量在疫情期間發揮到最大值，因為當時邊境管制，台籍旅客無法到海外旅遊，進而發展出離島旅遊潮，當時有大量台籍旅客到訪金門，所以除非金門的觀光持續有新亮點，創造新鮮感，否則對台籍旅客經常性訪金的吸引力有限，畢竟台籍旅客的市場量體並不大。

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他提到，過去陸客可以循小三通到金門自由行，陸客的量體規模本身就非常龐大，加上兩岸之間的文化差異性，金門對陸客而言，反而比較有吸引力，所以之前金門的觀光旅遊產值其實許多是受惠於陸客，甚至還有業者專門為了陸客潮引進大型免稅商場，結果卻在陸客銳減之後，無力經營。顯示出陸客過去對金門觀光的影響顯著。

