江和樹：盧秀燕不落井下石　仍有藍白合空間

民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月13日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席陷入政治獻金帳目疑雲，藍綠趁勢追打，民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹接受中評社訪問表示，雖然國民黨部分人士見獵心喜，但他觀察藍營指標明星、台中市長盧秀燕沒有落井下石，與民眾黨保持友好，台中市仍有藍白合作的空間。



柯文哲遭質疑，2024大選競選募款資金流向“木可公關”，而去年承辦2場造勢活動的“時樂”有限公司、“尼奧創意”有限公司發聲明指出，帳目上所列的3筆合計約新台幣916萬的款項並不存在。民眾黨陷入作假帳疑雲，民眾黨對外致歉並稱“申報帳務瑕疵”。



柯文哲的政治獻金帳目問題，引起藍綠圍攻，台灣基進黨更派員按鈴告發柯涉犯《偽造文書》、違反《政治獻金法》，台北地檢署也決定主動分案調查其中涉及偽造文書等罪嫌，全案交由檢肅黑金專組偵辦。



台中市在2024大選成為藍白合作示範區，是否因為藍營趁勢追打柯文哲而生變？江和樹向中評社表示，藍營對柯文哲的攻擊，事實上是少部分人的態度，主要是台北市民代，其他地方的藍營人士，基本上不太針對相關事件評論，以台中市的狀況為例，藍營代表人物、台中市長盧秀燕，從來不會對柯文哲落井下石，甚至保持友好，這也促成2024藍白合作在台中取得戰果。



江和樹說，其實民眾黨內都明白，2028大選在野若繼續分裂，定會保送民進黨的道理，因此並不排斥藍白合作的可能性，盧秀燕當前看來是藍營未來更上層樓的熱門人選，盧、柯兩人關係也不錯，他個人是看好未來柯文哲與盧秀燕攜手合作的可能性。

