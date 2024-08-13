馮國豪語中評：只要錢沒進柯口袋還是有底氣

民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月13日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金疑雲，是否影響民眾黨未來發展，民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪接受中評社訪問表示，民眾黨是網路政黨，接下來可能網路會變成藍綠白支持者互潑髒水，要注意是否變成更內聚的同溫層現象，那就不利擴散，若白委表現好是無妨，但白委表現並不理想；組織盤他自己觀察連學者群都拉不攏，加上黨內對藍白合意見分歧等因素，接下來都面臨許多考驗。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，先後任教於世新大學、台北教育大學、崑山科技大學。



對支持者來說，馮國豪表示，柯文哲2024大選政治獻金爭議，只要柯文哲沒有把錢放到自己口袋，柯文哲還是有底氣的，挺柯支持者（小草）當然還是挺下去，最後就是藍、綠、白在網路上互潑髒水。但問題在中間選民或並非堅定挺柯的支持者，難道內心不會有質疑嗎？導致小草會越來越固守同溫層，那個圈子就會往內縮，更內聚、但更鞏固。



馮國豪表示，民眾黨是網路政黨，但把一道高牆築起來，這樣網路就擴散不出去，雖然內聚力很強，就像當初的“韓粉”一樣，但這幾天連館長陳之漢態度都變了，對民眾黨很多批評，陳之漢算是民眾黨最大的網路意見領袖，難道小草們不會變嗎？應該稍微有理性的人都會開始觀望。如果白委表現好還算OK，但看起來白委表現並沒有那麼好。



柯文哲2024大選拿到369萬張票，得票率26.5%；民眾黨政黨票為304萬張票，得票率22.07%。



馮國豪表示，民眾黨想法本來是說有15%支持者，用這個當基礎擴張出，大選要擴張到20%、25%。柯文哲支持度大於民眾黨支持度，選後希望擴張出去，但選後民進黨不斷攻擊，加上民眾黨危機不只是柯文哲自己的官司問題，還有白委的表現。黃國昌犯了一個策略錯誤，柯文哲有講過但外界沒有很注意，就是不該一開始就打“國會”改革，應該先弄民生議題，“國會”改革就是要修理賴清德而已，最後搞到一事無成。且上一個“國會”會期，黃珊珊幾乎沒有聲量，陳昭姿關注代理孕母外還堅持不選2026，連林國成也說不選2026，對黨都會有影響。