李易修語中評：柯文哲這一跤跌得非常重！

時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月13日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨柯文哲捲入2024大選政治獻金“假帳”疑雲，台北地檢署12日火速分案調查“偽造文書”等罪嫌，中國國民黨籍台北市議員鍾小平等人補槍追打。時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社專訪指出，鍾小平等少數人只是與柯文哲有恩怨，當然國民黨此時要克制見獵心喜的慾望，面對柯文哲將極弱化、邊緣化，國民黨要好好推動黨務改革及未來的最強候選人。



針對柯文哲深陷政治獻金案、京華城爭議案，內外交迫，國民黨方面有台北市議員鍾小平、游淑慧分別追打。李易修表示，國民黨要克制見獵心喜的慾望，要打柯文哲，多的是名嘴在做，藍營政治人物還是要哀矜勿喜，國民黨已經歷過許多血洗、大麻煩，但還是有些人沒戰略眼光。



李易修分析，但其實這也只是鍾小平、游淑慧個別藍營人士與柯文哲有恩怨，尤其是柯文哲過去猛打國民黨籍前台北市長郝龍斌，那當然游淑慧會在京華城案回擊柯文哲。國民黨還是要有大局觀，應哀矜勿喜，才有辦法獲取最大利益。因民進黨對柯絕對是往死裡打。



李易修，出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“高雄歷史哥”在YouTube經營直播節目，並因力挺國民黨2020候選人韓國瑜而打響名氣，常評論海內外政治時事議題、製作歷史類、政論類影片，2020年於新竹敏實科技大學（原大華科技大學）擔任通識中心課程講師。

