吳子嘉：柯文哲跌倒　賴清德吃飽

美麗島電子報董事長吳子嘉接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月13日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨柯文哲捲入2024大選政治獻金“假帳”疑雲，台北地檢署12日火速分案調查“偽造文書”等罪嫌，美麗島電子報董事長吳子嘉接受中評社訪問表示，他認為柯文哲是沒救了、穩死，柯文哲跌倒，賴清德吃飽，幾乎無敵，民眾黨的票將會流向賴清德，不會流到中國國民黨。



吳子嘉表示，過去蔡英文8年將檢調、司法機關是壓制住、好像都廢掉一樣，但賴清德一上任就打開，從民進黨籍前桃園市長鄭文燦、民眾黨籍新竹市長高虹安，到現在的柯文哲，賴清德讓檢察官放手去辦案，檢調看到連鄭文燦都可辦，那除了賴清德的人馬之外，誰不能辦呢？檢調單位也是很聰明的，當然知道誰是賴的人馬、誰不是，因此柯文哲穩死。



吳子嘉說，民眾黨的票是會流向賴清德那裏，不會去中國國民黨，因國民黨沒有魅力，光一個網紅“館長”陳之漢都比國民黨強，國民黨太窩囊、一群無用之輩，即便“立法院”有數量優勢，但賴清德只要出動個“憲法”法庭大法官，藍白就完了。柯文哲如今跌倒，象徵賴清德吃飽、無敵，幾乎會連任，現在就看柯文哲什麼時候完全倒台。



吳子嘉，出生於高雄岡山區眷村，籍貫浙江省寧海縣，曾就讀台北工專（現台北科技大學），現任美麗島電子報董事長。曾任民進黨美麗島系黨員、環球電視董事長、中國鋼鐵公司董事、民視大股東、康寧醫院執行長、台灣土地開發董事、精英電腦董事等。



吳子嘉指出，柯文哲已被北檢火速分案調查，而12日下午的記者會，又將所有帳目、所有錯誤，全部推給會計師端木正，他非常確信，端木正屆時若出庭時，一定會推翻民眾黨記者會的所有講法，一分一毫背離事實的事情都不會承認，因若照民眾黨講的，那端木正是確定偽造文書、要被吊銷執照、起訴，端木正怎可忍得了全扛下來？

