徐慈檉：柯文哲最大問題是把帳全給一人管

前柯文哲競選總部社會力組長徐慈檉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月13日電（記者 盧誠輝）針對台灣民眾黨主席柯文哲遭爆涉政治獻金申報不實等一連串爭議，前柯文哲競選總部社會力組長徐慈檉接受中評社訪問表示，柯文哲最大問題是把競總、木可公司和台灣眾望關懷基金會的錢全交給李文娟一個人管，帳目才會混在一起扯不清，而身為總幹事的黃珊珊應該要負最大的責任。



徐慈檉，台北大學民俗藝術與文化資產碩士，曾任前藍委孫大千青年秘書、前藍委陳學聖“國會”助理、前無黨籍“立委”趙正宇秘書、前白委蔡璧如大溪服務處主任、前柯文哲競選總部社會力組長，2022年代表民眾黨參選桃園市第六選舉區（大溪區、復興區）議員選舉落選，2023年7月退出民眾黨，現為大溪青商會副會長。



徐慈檉指出，只要選過舉的人都知道，政治獻金的收入與支出是分開報的，柯文哲2024大選時小額募款是有網路系統的，這些帳金流公司都會做好，但現在出事了，柯才出來扯說有近18萬筆的收入，但這跟支出一點關係也沒有。



他說，根據現在曝光的資料顯示，柯文哲超過新台幣100萬元的支出衹有75筆，他不相信擔任競選總幹事的黃珊珊會不知道，當時他在柯競總任職的時候，所有事情都是黃一手在掌控的，但現在連政治獻金這麼重要的操作細節，難道黃都沒有過目就直接報出去嗎？等到現在出事了才出來說帳務處理有瑕疵，黃身為競選總幹事本來就該負最大責任。



徐慈檉強調，柯文哲最大的問題是為何一開始就要把競總、木可和眾望的錢全部交給李文娟一個人管？這點柯不可能不知道，就算是一個生意人，若同時擁有幾家公司，但每家公司管帳的人一定是不一樣的，因為就是怕搞混，更何況是選舉，怎麼會把競總的帳跟木可公司和眾望基金會混在一起？



徐慈檉回憶，柯文哲競選辦公室當時在台玻大樓2樓，他當時的座位就在李文娟附近，但李的辦公室是獨立空間，不會隨意讓他人進入，李還曾告訴員工，因為她的辦公室是管錢的地方，所以要特別小心，他若有事要找李，李都會希望在辦公室外談就好。



他表示，李文娟在審經費的時候，每一筆錢都會一一看過，且一份單據也會看很多次。他記得有一次辦活動跟李報餐費6千元，李還問她6千夠用嗎？會不會太少？但因他已估算過人數和預定便當數量，所以就只報6千元，但等他要去跟廠商付款申請發票的時候，李給他的發票抬頭卻是台灣眾望關懷基金會，而不是柯競辦，這點就讓他相當納悶。

