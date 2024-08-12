林炳坤赴陸溝通　澎湖大進滿4船員明返台

大進滿88號漁船，被扣留在福建泉州圍頭港。(照片：陳雙全臉書) 中評社澎湖8月12日電（記者 蔣繼平）澎湖籍漁船大進滿88號被扣留在大陸迄今42天。澎湖海峽兩岸交流協會理事長、前“立委”林炳坤12日率大進滿船東許國文及家屬等一行人前往廈門洽談，並進行人道探視。此行一同前往的中國國民黨澎湖縣議長陳毓仁12日晚間向中評社證實，明天上午11時左右大陸會先釋放4名船員返回澎湖，因罰金的部分程序尚未走完，船長及漁船繼續留下處理。



澎湖籍大進滿88號於7月2日在金門海域遭大陸海警船登檢扣押，當時船上共有西嶼鄉的洪姓船長、丁姓台籍船員及印尼籍3名漁工共5人被帶往泉州圍頭港。



澎湖海峽兩岸交流協會理事長、前“立委”林炳坤，國民黨前澎湖縣副議長陳雙全，12日偕同澎湖縣議長陳毓仁、議員吳政杰，還有洪姓船長女兒及船東許國文等一行人，下午赴泉州進行人道探視並與福建省台辦座談。



經雙方多次溝通說明，陸方同意先行釋放4名船員，並於13日搭乘小船到“海峽中線”，再由大進滿船隊另一艘“大進滿96號”接駁返回澎湖。陳毓仁表示，今天下午並非正式會議，大家互相討論閒聊，明天會再對外詳細說明。



陳毓仁表示，丁姓台籍船員與3名印尼籍漁工等4名船員，13日上午11時左右會先行獲釋，但是有關罰金的程序尚未走完，因此洪姓船長及大進滿88號仍留下來處理，盼順利完成裁罰後儘速釋放。