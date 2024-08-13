中評專論：柯文哲陷帳目泥淖　國民黨亂打秀

柯文哲捲入2024大選“假帳”疑雲，12日親自召開記者會說明。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月13日電（評論員 林淑玲）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳目被質疑作假，陷入從政以來最大風暴，台北地檢署12日火速主動分“他字案”由檢肅黑金專組偵辦。整個案情發展，有如照表操課，新竹市長高虹安一審被判刑遭停職，緊接著柯文哲出事，先有人爆料，親綠媒體接力做系列報導，之後檢調馬上介入。這要創造什麼政治效應誰都看得出來，而藍營民代的亂打秀則突顯國民黨的一團亂。



柯文哲大選帳目到底有沒有問題？既然檢調都介入偵辦了，就有待司法進一步釐清；但是不是每個政黨的選舉帳都被以同等標準要求，不能容下絲毫瑕疵，就是外界好奇的問題。很微妙的是，這次打柯帳目案的主力部隊是綠媒加爆料，以及一些與柯撕破臉的前幕僚，綠民代打柯力道反而沒有到很強。尤其醫師出身的柯文哲不善經營人際關係，民眾黨不時傳出人事糾紛，負氣離開的前幕僚不少，這種知情人士爆料或挾怨報復殺傷力很驚人。



這次綠營沒有集中火力正面狠打柯，除了司法威力已夠強，也是故意要迴避與司法追殺的連結，此外也考量若柯被打掛，白色力量受重創，甚至民眾黨崩解，柯粉重返綠色陣營會比較順利。畢竟年輕的柯粉若要在藍綠做選擇，他們的屬性與綠營還是比較接近。

