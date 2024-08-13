中評關注：柯態度仍強硬　三問題慘痛代價

柯文哲面對政治獻金爭議，臉色鐵青出席記者會說明，但未放軟姿態親自致歉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月13日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入2024大選政治獻金爭議，雖將防火牆、止損點定於時任柯競選辦公室財務長李文宗鞠躬道歉、委任會計師端木正“便宜行事”；但柯本人並未向社會大眾放軟姿態致歉，凸顯柯輕忽政治後座力，再加上端木正聲明“依法處理”，柯文哲恐難全身而退，未來需付的政治代價不少。



柯文哲捲入2024政治獻金金流登載不實爭議，整起事件起源是8月9日時樂公司負責人戴利玲對外發表聲明，證實有一筆柯競辦新台幣500萬元費用非時樂承接業務。政治獻金登載不實，輕則“監察院”裁罰新台幣120萬元以下罰鍰，重則社會觀感不佳，損害政治人物人設，對柯文哲來說，後者的傷害更為嚴峻，若信用破產，民眾黨勢必在2026、2028選舉中泡沫化。



從柯文哲12日召開記者的氛圍會來看，多是民眾黨“立委”、時任競選總幹事黃珊珊與李文宗說明、致歉，柯文哲更像是來聽報告與精神喊話“不會被任何挫折擊垮，會繼續努力！”。當柯“犯後態度”未以黨主席身份向社會表達簡單的歉意，柯文哲未來的日子恐怕都不會好過，再加上被推上風口浪尖的端木正在記者會後發聲明“一切依法處理”，柯面臨爭議燒不完的處境。



整起政治獻金風暴凸顯柯文哲三大問題：一、即便真的是會計師端木正便宜行事，自行調節政治獻金申報差額，還未向競辦說明，但柯文哲仍難逃“識人不明”的問題，過去前幕僚張益贍就曾引發“摩鐵談公事”爭議，顯然柯文哲陣營用人若渴，渴到並未能真的挑選嚴謹行事的人才，柯12日晚上在民眾黨“立委”黃國昌的直播上，也承認識人不明的問題。



二、戴利玲在2022年就曾幫黃珊珊競選台北市長時舉辦多場造勢活動，外傳2人是“閨蜜”，但卻是戴利玲跳出來發聲明引發一連串政治風暴，甚至傳出黃珊珊“已讀不回”戴利玲的訊息，才成為戴發出“背叛”聲明的後果。這代表黃在出事後並未積極處理或安撫，才導致戴不顧情誼直接發聲明，釀成這場鋪天蓋地的政治風暴。



三、民眾黨是2019年成立的政黨，僅經歷過2次地方選舉、1次“總統”大選，年輕政黨對政治事件可能引發風暴的眉角並非那麼熟悉，也輕忽了政治後作力。這從李文宗表達“財務部門沒有盡到二次查核責任，要向支持者、合作廠商鞠躬道歉”就可看出，民眾黨輕忽了政治層面上的後座力，天真地認為不會有人去“清查”柯文哲向“監察院”申報的每一筆政治獻金流向，忘記柯文哲在選前所說的“沒選上會被民進黨清算”。