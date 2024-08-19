張亞中語中評：支持者離去是國民黨最大危機

孫文學校總校長張亞中。（中評社資料照） 中評社台北8月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍不分區“立委”翁曉玲日前在中華隊羽球男雙“麟洋配”奧運奪金時，在微信發文表示是“中國人的驕傲”，遭綠營及側翼持續圍剿，藍營僅有馬英九聲援，國民黨人大多選擇閃躲的問題。孫文學校總校長張亞中向中評社表示，這顯示出國民黨中央現在完全沒有準備、沒有信心、也沒有意願在這個議題上與民進黨全面對戰。



張亞中認為，這將使得“文化台獨”會繼續往下滲透，“九二共織”的基礎持續淘空，“台灣人也是中國人”的重疊認同更難擴大。此狀況長久下去，國民黨中央會自失立場，更不得社會的尊重，反而讓原本的支持者逐漸失望而離去，這是國民黨最大的危機。



馬英九基金會執行長蕭旭岑日前代表馬英九聲援翁曉玲，並直指，藍不論述“我是台灣人也是中國人”和綠營區隔，甭提取回執政權。呼籲在野黨與媒體人需要去撥亂反正，黨名有“中國”的中國國民黨更要出來力挺翁曉玲，讓認同自己是“中國人”的支持者不要失望。



張亞中接受中評社訪問對此表示，翁曉玲要表達的就是“台灣人也是中國人”，兩岸任何一方得到奧運金牌，都是彼此的共同榮耀。國民黨內，特別是基層黨員，仍有不少人認同翁曉玲的觀點，但是國民黨中央以及民選政治人物的確很少人聲援翁委員，他認為有兩個原因。

