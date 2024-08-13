詹江村語中評：柯已無緣大位　藍勿幸災樂禍

國民黨桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月13日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲大選政治獻金疑雲，台北地檢署12日已主動分案偵辦。中國國民黨桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，從12日柯文哲的記者會就能看出，柯是被部屬架空的黨主席，已注定和2028大選無緣，而國民黨也不該幸災樂禍，應思考如何讓白營的支持者轉移到藍營，才是當務之急。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村指出，柯文哲的記者會，民眾黨終於承認有新台幣1817萬元支出，是在會計師沒有知會競總任何人的情況下，自己用不實單據申報。但這樣的論述很難說服大眾，因為在沒有跟其他廠商達成共識的前提下，用人家的名字申報支出，想也知道一定會穿幫，有哪一個會計師會這麼傻？



他質疑，針對會計師最後簽核的結果，難道柯文哲競辦的總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡和財務長李文宗都沒有再看過一遍來進行最後確認嗎？現在漏報的金額是1817萬不是1817元，怎麼可能完全沒人發現？



詹江村提到，現在最有可能的真相是，柯文哲幕僚團隊裡可能有人A了這1817萬元，然後再用假單據跟財務請款，甚至可能還提供匯款的假帳號，來賺柯文哲的選舉錢。等到現在東窗事發後，柯也只能啞巴吃黃蓮、有苦說不出，因為柯明知團隊有人在搞鬼，但是卻抓不出來，也有可能是根本不敢抓出來。

