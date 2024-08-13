董思齊語中評：尹錫悅親美抗中出現反對聲音

董思齊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月13日電（記者 黃筱筠）韓國左派在野政黨日前擬聯手提案，禁止韓軍“介入”台海衝突。“台灣智庫”副執行長董思齊接受中評社訪問表示，目前朝鮮半島統一不是雙方目標，維護自身安全成為朝鮮半島更關注議題，韓國激進派擔心與美國靠太近，朝鮮會做出不理性的作為，擔心被捲入美中之間更大衝突，但這個提案目前還沒有形成共識，卻凸顯台海有事韓國要扮演什麼角色，在韓國內部意見不相同。



董思齊認為，韓國無法預期美國大選誰能獲勝，尹錫悅過去親美，要與美國一起採取抗中立場，現在出現反對聲音，國會議員因此要立法限制，韓國內部有不同討論，韓國擔心被捲入美中之間更大衝突，但這個提案目前還沒有形成共識。韓國在野黨想要聯合執政黨議員提案，但還沒有真正推動。也凸顯了台海有事，韓國要扮演什麼角色，在內部引起討論。



董思齊，台灣大學政治學博士，專長領域為“台韓比較研究”、“東北亞政經發展”，曾於韓國高麗大學“亞細亞問題研究所”與“和平與民主研究所”擔任客座研究員，曾任台灣東北亞學會副秘書長，目前為“台灣智庫”副執行長、台灣師大東亞系兼任助理教授。



董思齊表示，韓國遭受海權國家與陸權國家夾擊，是以安保國家為核心，後來又移轉為統一。但美國特朗普執政選時，特朗普與金正恩會面衝突降低，之後發生疫情朝鮮斷絕與外國交流，才讓朝鮮半島局勢升高。韓國前總統文在寅希望與朝鮮溝通，但現在總統尹錫悅對朝鮮經濟制裁，朝鮮又升高軍態勢，兩韓緊張局勢升溫。



他說，尹錫悅要與美國關係有進展，也修補對日本關係，希望靠美日維持朝鮮半島安全。但這讓朝鮮要發展核武更加積極，目前統一不是雙方目標。為了維護自身安全，安全議題成為朝鮮半島更關注議題，激進派擔心與美國靠太近，朝鮮會做出不理性的作為。



