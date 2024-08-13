民眾黨秘書長：李文宗、黃珊珊移送中評會

民眾黨秘書長周榆修。（中評社 資料照） 中評社台北8月13日電／台灣民眾黨柯文哲捲入2024大選政治獻金“假帳”疑雲，台北地檢署12日火速分案調查“偽造文書”等罪嫌。民眾黨12日下午開記者會指，委任外包向“監察院”申報的會計師端木正便宜行事，將漏報金額約新台幣2000多萬元，擅自調節至其他合作公司。民眾黨秘書長周榆修12日晚間在網路節目證實，時任競總財務長李文宗、時任競總總幹事黃珊珊都自請處分，將移送中評會。



端木正昨日在記者會結束後，以精華會計師事務所名義發出聲明稿表示：關於民眾黨主席柯文哲先生政治獻金申報案，本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理，相信“監察院”及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。



柯文哲12日下午2點召開政治獻金申報說明記者會，記者會開始，先由民眾黨“立院”黨團主任陳智菡宣布，主要錯誤為會計師端木正申報處理有問題；至目前為止查到15筆漏報之支出及2筆誤報，總計17筆錯誤申報資料1817萬餘元，而端木正受民眾黨委託申報該競選經費，已承認因時間來不及，在未報告黨部情形下便宜行事，將漏報等相關金額擅自調節。民眾黨沒有如實申報給“監察院”。



周榆修12日晚間在網路節目《阿姐反抗軍》上表示，其實這不只是會計師有責任，李文宗也沒善盡責任，“既然他是黨員，我們就把他送到中評會去處理。”另外黃珊珊也有自請處分，同樣移送中評會。