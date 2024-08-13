彭振聲若認罪柯P會完蛋？郭正亮：他全講了

柯文哲與彭振聲（左）。（中評社 資料照） 中評社台北8月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，不但深陷政治獻金假帳風暴，他在台北市長任內的京華城案也被控涉嫌圖利、將土地容積率提高至840%。對此，北檢12日上午以被告身分傳喚前台北市副市長彭振聲到案說明，庭訊2小時30分鐘後依貪污之圖利罪命限制住居、出境及出海。對此，前“立委”郭正亮12日表示，“一個極端可能是彭振聲一到場就認罪，表示都全講了，所以就立刻結束，接下來就是看北檢怎麼處理”。



柯文哲在台北市長任內涉京華城改建案等爭議。台北地檢署分案偵辦，12日以被告身分傳喚前北市副市長彭振聲說明。檢察官經過3小時訊問，諭令彭振聲限制出境、出海，限制住居。



根據《中時新聞網》報導， 郭正亮12日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，可能是彭振聲一到場就認罪，所以訊問就立刻結束，印象中這不是彭第一次被約談，彭振聲沒有做交保裁定，所以就沒有羈押之必要，就表示沒有串供的問題，“表示都他全講了”。郭正亮猜測，另外一種可能是北檢手上沒有資料，不知道怎麼問。但這個事情不可能沒有資料，因為這事情也蠻久的，京華城這案子的資料不會很難找。



郭正亮推斷，彭振聲也知道北檢的用意，所以可能比較配合，配合就是檢察要知道什麼他都說。基本上把筆錄做完了，就沒有所謂逃亡、串供的疑慮，這可能性應該高一點。郭正亮最後說，這件事情蠻久了，彭振聲他不是第一次被約談，所以接下來就是看北檢怎麼處理。