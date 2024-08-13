黃暐瀚揭民眾黨真正危機：不是帳務

黃暐瀚認為，民眾黨真正的危機不是帳務，而是自省能力。（照片：黃暐瀚臉書） 中評社台北8月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲捲入2024大選政治獻金“假帳”疑雲，柯文哲12日下午召開記者會說明，並指是會計師端木正便宜行事導致這場風波，端木正對此以“均依法令規定處理”回擊。資深媒體人黃暐瀚12日在臉書發文認為，民眾黨真正的危機不是帳務，而是整黨上下的“自省能力”，並點出民眾黨要能浴火重生的關鍵是支持者的態度。



針對民眾黨召開記者會解釋帳務不清的原因，是會計師浮報、亂報，總部無一人知情一事，黃暐瀚表示，情節雖然離奇，但這是初步調查的結論，只要之後檢調偵查結果無誤，就是會計師一人的問題；反之，若會計師跟檢調的說法與記者會內容不一樣，那更嚴重的政治風暴，即將到來。



黃暐瀚認為，帳務的瑕疵雖讓民眾黨焦頭爛額，但此刻民眾黨真正的危機不是帳務，而是整黨上下的“自省能力”，因帳務風波剛出現時，柯總部都還沒對外回應，支持者們已到處出征、寸草不生。民眾黨支持者在真相未明之前，先無差別相信柯文哲、相信黨中央的情形，像極去年選前，柯民調明明落後，但支持者深信“阿北會贏！民調不準”；形勢明明不利，但支持者大喊“媒體都收錢辦事，阿北會有六百萬票”。



黃暐瀚感嘆表示，柯文哲的核心價值是“理性、務實、科學”，但整個黨的核心支持者們卻“不理性、不務實、不科學”，若真的相信柯文哲，就該真的相信“理性、務實、科學、公開、透明”，唯有這樣，民眾黨才有可能浴火重生。