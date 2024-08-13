京華城案防串供　游淑慧籲儘速約談柯文哲

針對台北市京華城案，游淑慧表示，希望檢調盡速約談其他當事人，包含前市長柯文哲，避免串供並早日釐清真相。（照:游淑慧臉書） 中評社台北8月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，不但深陷政治獻金假帳風暴，他在台北市長任內的京華城案也被控涉嫌圖利、將土地容積率提高至840%。對此，北檢12日上午以被告身分傳喚前台北市副市長彭振聲到案說明後，依貪污之圖利罪命限制住居、出境及出海。對此，中國國民黨籍台北市議員、市議會京華城調查小組召集人游淑慧昨日在臉書發文表示，希望檢調儘速約談其他當事人，包含前市長柯文哲，避免串供並早日釐清真相。



台北市議會調查小組原訂本月20日邀彭振聲到議會說明，因司法調查中，彭是否出席出現變數。



游淑慧連日砲打柯文哲，針對政治獻金假帳風暴，她也在民眾黨召開記者會之前發文質疑，不管怎麼拗，錢不會出錯，錢到哪裡去了？民眾黨高層個個資歷顯赫，處理幾億經費都出現這麼多問題，大家要質疑的，“到底是他們的能力？智商？還是廉潔？”



游淑慧12日在臉書發文表示，京華城容積案事證、公文資料其實都十分齊全，檢調也完成彭前副市長取證。希望檢調盡速約談所有當事人，包括京華城業主及柯前市長，除了避免串供也早日釐清真相。如果未來證實真有違法圖利部分，屬於公共利益部分，蔣萬安市長也應該要開始組成專案小組，研擬追回的各種可能法律途徑。



有關京華城案的部分，游淑慧已於9日在臉書發文列舉柯文哲指揮京華城案證據，包含一個交辦單、兩份公文親簽、三次會議指示，批評柯文哲當了8年市長，若連親批公文、親裁指示都不認帳，這不叫公開透明，這叫無賴強凹。



游淑慧指出，在調查工作中，大概閱覽了10幾冊厚厚文件記錄，可發現幾個詭異之處：府外委員有意見不在少數，卻被忽略；府內官員集體噤聲，一反過去京華城案的態度；柯前市長對於單一財團個案，參與太多。一紙陳情信處理交辦單、兩份容積關鍵公文親簽、三次會議指示協助。