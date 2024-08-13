柯文哲爛帳全推給會計師！吳子嘉：故事很多

柯文哲12日率2024競選幹部召開政治獻金申報說明記者會。（中評社 資料照） 中評社台北8月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲在2024大選期間的政治獻金假帳風暴，民眾黨昨日召開記者會，將問題都歸給會計師端木正，指他便宜行事，自行調節帳目，而競選財務長李文宗則鞠躬道歉，但端木正發聲明反駁指控。《美麗島電子報》董事長吳子嘉12日在政論節目指出，要送“監察院”的報告要不要簽字？全部都要簽字，怎麼可以推給會計師？所以這裡面的故事很多。



民眾黨主席柯文哲近期爆發多項財務爭議，遭指2024大選政治獻金申報不實，疑透過授權方式，將近新台幣4000多萬元選舉募款流向“木可公關公司”。民眾黨指控，柯競總委任的會計師端木正坦承自己去調節2000餘萬元，分成9筆申報到時樂、尼奧、木可等公司。



端木正昨日在記者會結束後，以精華會計師事務所名義發出聲明稿表示：關於民眾黨主席柯文哲先生政治獻金申報案，本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理，相信“監察院”及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。



吳子嘉12日在政論節目《關鍵時刻》中表示，“李文宗我認識他，他一收押我保證，會有一個關鍵問題，木可公司的負責人是誰？他妹妹李文娟，帳上還有4000萬，可能是不法所得。如果李文宗被收押，我跟你百分之一百保證一定是咬柯文哲，所以他後面還有戲，李文宗的戲還長的很，柯文哲的財務就是他搞的”。吳子嘉接著說，“第二個問題，要送'監察院'的報告要不要簽字？全部都要簽字，怎麼可以推給會計師？所以這裡面的故事很多”。



吳子嘉認為，“這就是有人告訴柯文哲，有一個說法端木正會接受，結果端木正沒有接受，這整個故事，一開始大家懷疑是內爆、跳船潮，李文宗跟柯文哲坐在台上，完全是一個傻瓜，被劇本綁在裡面”。吳子嘉最後也提到，“再來尼奧916萬的事情，沒有先打招呼他敢用嗎？就好朋友才敢打招呼，整個故事把它歸納起來，就是有人要推柯文哲上斷頭台，才是真正故事的核心”。