爆與端木正對帳內幕　陳智菡：不要再說謊了

陳智菡批端木正，不要再說謊了。（照片：陳智菡臉書） 中評社台北8月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲捲入2024大選政治獻金“假帳”疑雲，柯文哲12日下午召開記者會說明，並指是會計師端木正便宜行事導致這場風波，端木正對此以“均依法令規定處理”回擊。今有媒體指稱，端木正友人稱端木正“一個人把帳查出來”、“民眾黨開記者會請他不參加”。對此，時任柯競辦發言人陳智菡13日在臉書發文痛批，比無良還糟的，是做錯事害死人，還繼續說謊。



媒體報導表示，“端木正友人”聲稱，8月10日柯文哲說要去查帳，但查帳的衹有端木正，柯文哲、時任競總幹事黃珊珊都沒到，而查出單據漏報的就是端木正，但想不到自己查出問題，結果責任都推給他，簡直“公親變事主”，且民眾黨開記者會不說內容，還要端木不用參加。



陳智菡表示，端木正透過向朋友訴苦，放消息給媒體，說查帳的時候，一、柯文哲和時任柯競辦總幹事黃珊珊不在現場，是他一個人把帳查出來的；二、記者會內容他不知道；三、故意不邀請他。陳智菡痛批人性險惡，已經把人害這麼慘了，端木正還不願意說實話。



陳智菡對此一一還原事件真相，柯文哲與黃珊珊2人周六確實不在現場，柯另有會議，委請秘書長周榆修來督導，10日查帳的還有另外請一名會計，總計8人，“查出假帳來的，不是端木正和他的助手，端木正坐在旁邊，一路看著大家找出他做的假帳”。



陳智菡指出，第二，周日（11日）下午2時，民眾黨請端木正到中央黨部，由她向大家匯報周一記者會大概的方向和內容，並當面請問端木正，我方理解有沒有錯誤之處？”而端木正則稱“基本上智菡說的沒有錯啦”，但也準備了PPT替自己辯駁，承認自己擅自調節，理由是“時間太趕”、“會計師合法調節”，“監察院”系統很難用”、還有推給助手，“因為臨時人員經驗不足，所以不小心key錯嘛……”