彭振聲遭限制出境　綠議員：下個就是柯文哲

民進黨台北市議員許淑華說，彭振聲下一個，就是柯文哲了。（照片：許淑華臉書） 中評社台北8月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城改建案等爭議，台北地檢署12日以被告身分傳喚前北市副市長彭振聲說明。檢察官經過3小時訊問，諭令彭振聲限制出境、出海，限制住居。民進黨籍台北市議員許淑華12日在臉書發文表示，“彭振聲下一個，就是柯文哲了”。



許淑華指出，自己在議會擔任“京華城容積違失案專案調查小組”成員，每場會議都有請廉政單位出席旁聽，並提供相關資料。過去幾個月，曾多次邀請柯文哲、彭振聲出面說明，但他們都不出席，只會逃避責任，睜一隻眼，閉一隻眼。



緊盯柯市府任內3大案的民進黨北市議員簡舒培指出，彭振聲在京華城案時，擔任副市長、都委會主委，如果知道違法，還眼睛閉著讓京華城順利闖關，當然要負起絕對責任，但如果過程中，有接受長官的脅迫，就必須要講出來，才能在司法上還自己清白，如果是清白的，一定不會被冤枉，但有責任也跑不掉。



許淑華諷刺的說，柯文哲年初說要寫一本《“總統”大選SOP》，現在看來，這根本是台灣史上第一本教大家如何“違法亂紀”的武功秘笈！身為行政首長、大選參選人，柯文哲帶頭違法亂紀，無視法律規定，向全台灣人面前做了最壞的示範。



許淑華表示，現在被爆出用親信名字開公司，涉嫌利用職務詐取財物罪，陳珮琪還說“有犯意，沒犯行”，想藉此減輕刑責。



許淑華說，明明有大半年時間處理政治獻金帳務，卻有這麼多“瑕疵”，連最基本的執行能力都沒有。一個團隊內控都做不好的團隊，還想要治理國家，直問“在跟我開玩笑嗎？”批評想要權力又不想被法律約束，甚至還想違法亂紀，這種人最可怕了。