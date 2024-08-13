柯帳務風暴　卓榮泰：若不法相關單位會處理

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月13日電（記者 鄭羿菲）針對台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024政治獻金帳目登載不實爭議，“行政院長”卓榮泰13日表示，有注意到民眾黨與指責的會計師端木正說法不同，他們內部的問題還是得公開，若涉不法相關單位都會處理。希望每位候選人一定要誠實面對選民、嚴謹面對財務。



柯文哲深陷2024政治獻金帳目登載不實爭議，整起事件起源是8月9日時樂公司負責人戴利玲發表聲明，澄清有一筆柯競辦新台幣500萬元費用非時樂承接業務。柯文哲12日召開記者會，將防火牆、停損點定於時任柯競選辦公室財務長李文宗鞠躬道歉，及委任會計師端木正“便宜行事”未如實將每一筆單據登錄在“監察院”政治獻金申報系統。



“行政院長”卓榮泰13日訪視台電公司職場互助教保服務中心，關心幼兒托幼相關政策。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，任何參與過選舉過程的人都知道，財務透明公開健全是選舉後台灣民眾對每一個候選人最重要的檢驗之一。我們看到相關的記者會，也看到了他們所指責的當事人會計師端木正出來做不同的說法。他們內部的問題還是要向社會大眾公開，有涉及任何法律上的問題，相關單位也都會進行處理。



卓榮泰說，我們只希望每一個候選人，無論參加任何大大小小的選舉，一定要誠實面對選民，且要非常嚴謹面對財務結構與支出，唯有如此，當選或不當選，都不會對自己造成任何的傷害，這才是參選的人最重要且必須要做到的事情。