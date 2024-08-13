10月將漲電價？卓榮泰：大家不必太焦慮

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月13日電（記者 鄭羿菲）美國預告伊朗可能在本周攻擊以色列，中東情勢緊張油價12日一路走高，國際原油應聲上漲。“行政院長”卓榮泰13日向民眾喊話表示，油價因國際情勢變化多端，台灣民眾已很習慣每個禮拜面對起起伏伏的油價，鼓勵大家多利用大眾運輸工具，政府也會注意油價走勢。



“行政院長”卓榮泰13日訪視台電公司職場互助教保服務中心，關心幼兒托幼相關政策。



卓榮泰表示，台灣民眾已經很習慣每個禮拜面對起起伏伏的油價，且油價因國際情勢各種狀況，變化是相當多的，鼓勵大家用節約能源的方式，多多使用大眾運輸工具，但是油價的衝擊，用我們的心理素質抗拒下來，政府會時時注意油價等大眾民生物資的需求，一定是在穩定市場、穩定價格的這個功能上扮演重要的角色。



至於“經濟部長”郭智輝日前表達，“電價審議委員會9月將召開，若‘立法院’同意撥補新台幣千億元，電價漲價的機率就不高”。同時對外傳不補貼，10月電價可能漲10%，卓榮泰說，電價是民生重要考慮，我們有電價審議委員會，要在會議中才能決定電價如何。但他個人認為，4月已經漲過一次電價了，若沒有很特別、更大需求的話，電價審議委員會當然也會以民生安定、穩定為重要需求考量。大家不必有太大焦慮。



媒體也問及，無論是SMR（小型核電廠）或中國大陸已使用的第四代核電都符合核安與核廢的問題，新核能的討論是否可提前，不用等到2030？



卓榮泰強調，對於未來新的核能技術、核能的發展，政府都採取開放態度，但目前我們就是要持續地開發新的綠能，及把既有在興建中的電廠如期如質地完成，只要這2個目標能達成，我們在2030年前的用電需求，就足夠供應。



卓榮泰認為，未來的新核能，我們當然要跟世界共識做連結，台灣內部也要對核安、核廢料的處理跟保障，能得到進一步的認證。我們是要與世界先進國家的技術與認證做連結，中國大陸的價值與安全係數跟我們不盡相同，我們不以大陸的標準做為借鏡。