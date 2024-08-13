大選帳務爭議各說各話　柯文哲：要告會計師

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北8月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲2024政治獻金登載不實爭議延燒不止，民眾黨指控會計師端木正自行調節帳目，但端木正發聲明否認。柯文哲13日上午被媒體堵訪時只說一句，直接叫律師告端木正就好了。



民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡說，因為端木正的漏報導致造假風波，已造成團隊重大名譽損害，到現在都還不承認，誰會拿自己的前途開玩笑？端木正不需要，我們也不需要！



柯文哲深陷2024政治獻金帳目登載不實爭議，整起事件起源是8月9日時樂公司負責人戴利玲發表聲明，澄清有一筆柯競辦新台幣500萬元費用非時樂承接業務。柯文哲12日召開記者會，將防火牆、停損點定於時任柯競選辦公室財務長李文宗鞠躬道歉，及委任會計師端木正“便宜行事”未如實將每一筆單據登錄在“監察院”政治獻金申報系統。



柯文哲今天上午赴民眾黨中央黨部開會，被媒體堵訪時只拋了一句，直接叫律師告他就好了。媒體追問，會否擔心檢調約談？還能活下去嗎？柯文哲則哈哈大笑沒回應。



陳智菡受訪時則還原上個週末與端木正對帳的過程，她說，我們至少問了3次，端木正都承認是會計師可以合法調節的說法，這讓我們覺得不可置信。端木正也承認，因為支出的筆數太多，沒辦法逐筆核對去找到新台幣2000多萬的相關單據，所以拆成9筆帳目灌帳。

