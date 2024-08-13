柯文哲遭批甩鍋會計師　藍委：盼速說明

國民黨團書記長洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月13日電（記者 張嘉文）面對大選期間政治獻金申報不實等爭議，台灣民眾黨主席柯文哲昨召開記者會說明，但被批評全甩鍋給委任的會計師、原民眾黨中央委員端木正。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷今天受訪時無意跟著追打柯，他僅呼籲，民眾還是希望民眾黨能儘速說明清楚，最好的方式就是民眾黨跟委託的會計師一起開記者會說明清楚。



柯文哲在去年競選期間，遭質疑政治獻金申報不實，他昨率時任競選總部總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、財務長李文宗召開記者會說明，並表示是會計師端木正在未告知競總的狀況下漏報。未出席記者會的端木正事後發出聲明，強調“本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理”，相信“監察院”、檢察署能詳盡調查，還會計師清白。



洪孟楷今天在“立法院”受訪時對此表示，他沒有辦法代表整個藍營的立場，但他個人認為，政治人物都要為自己負責，既然現在大家對民眾黨在大選時的會計科目有所質疑，尤其昨天也看到會計師發出聲明。



洪孟楷說，民眾還是希望民眾黨能夠儘速說明清楚，最好的方式就是民眾黨跟委託的會計師一起開記者會說明清楚，因為事情已經發生了，也是半年前的事，現在能做的就是把事情說明清楚。

